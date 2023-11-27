Масштабы разрушений в Крыму после ночного шторма очень большие, а сумму ущерба властям региона еще предстоит уточнить.
Об этом утром 27 ноября заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24".
По словам крымского чиновника, такого ураганного ветра и шторма на море в регионе еще никогда не было. Поэтому ущерб нанесен большой
"То, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие", — сказал он.
"Шторм века" накрыл черноморское побережье Крыма и Краснодарского края в ночь с воскресенья на понедельник, ветер местами достигал рекордных для этих мест 30-35 метров в секунду.
Известно о многочисленных разрушениях. Штормовой ветер даже смог выбросить на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.