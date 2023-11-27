"Это большая трагедия для всего Крыма": власти региона оценивают последствия шторма

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Масштабы разрушений в Крыму после ночного шторма очень большие, а сумму ущерба властям региона еще предстоит уточнить.

Фото: "Hurricane" by Chalky Lives is licensed under CC BY 2.0.

Об этом утром 27 ноября заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24".

По словам крымского чиновника, такого ураганного ветра и шторма на море в регионе еще никогда не было. Поэтому ущерб нанесен большой

"То, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие", — сказал он.

"Шторм века" накрыл черноморское побережье Крыма и Краснодарского края в ночь с воскресенья на понедельник, ветер местами достигал рекордных для этих мест 30-35 метров в секунду.

Известно о многочисленных разрушениях. Штормовой ветер даже смог выбросить на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark.

Шторм в Крыму