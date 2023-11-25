Журналистка РБК Анна Захарова заявила, что получила угрозы от бывшей владелицы сети кафе "Андерсон" Анастасии Татуловой. Об этом она написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
После написания статьи о продаже сети кафе "Андерсон" некоторые формулировки в её тексте не понравились бывшей владелице Анастасии Татуловой.
"Она мне позвонила и потребовала его править, иначе "я тебя придушу", — рассказала Захарова.
В понедельник, 20 ноября, ритейлер "Вкусвилл" объявил о покупке ключевых активов и бренда сети "Андерсон". Рестораны остаются отдельным проектом в составе ритейлера с собственным управлением.
Сотрудники Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел начали проверку в сети "Андерсон" в Москве и Подмосковье. В ведомствах уточнили, что это налоговые проверки, и уголовного дела нет.
Сама Татулова, отвечая на сообщения своих подписчиков в Telegram-канале, рассказала, что переехала на постоянное место жительства в Португалию.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.