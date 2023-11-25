Уехавшая из РФ экс-владелица сети кафе Татулова угрожала расправой журналистке РБК

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналистка РБК Анна Захарова заявила, что получила угрозы от бывшей владелицы сети кафе "Андерсон" Анастасии Татуловой. Об этом она написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Личная страница Анны Захаровой в соцсети "В Контакте"

После написания статьи о продаже сети кафе "Андерсон" некоторые формулировки в её тексте не понравились бывшей владелице Анастасии Татуловой.

"Она мне позвонила и потребовала его править, иначе "я тебя придушу", — рассказала Захарова.

В понедельник, 20 ноября, ритейлер "Вкусвилл" объявил о покупке ключевых активов и бренда сети "Андерсон". Рестораны остаются отдельным проектом в составе ритейлера с собственным управлением.

Сотрудники Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел начали проверку в сети "Андерсон" в Москве и Подмосковье. В ведомствах уточнили, что это налоговые проверки, и уголовного дела нет.

Сама Татулова, отвечая на сообщения своих подписчиков в Telegram-канале, рассказала, что переехала на постоянное место жительства в Португалию.