Собчак прокомментировала выход Беркович из СИЗО для похорон бабушки: "Хотя бы так"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксению Собчак обрадовала новость о том, что обвинённую в оправдании терроризма Женю Беркович привезли проститься с умершей бабушкой Ниной Катерли.

Фото: ВК-аккаунт Беркович

Собчак опубликовала сообщение о том, что режиссёру Евгении Беркович, которая дожидается суда в СИЗО, позволили проводить в последний путь бабушку и обняться с мамой.

В новости выражается благодарность Евгению Мирнову, Чулпан Хаматовой*, Ивану Урганту за то, что они подписали петицию с просьбой разрешить режиссёру попрощаться с бабушкой, писательницей Ниной Катерли.

"Слава Богу! Хотя бы так", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом