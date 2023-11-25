Ксению Собчак обрадовала новость о том, что обвинённую в оправдании терроризма Женю Беркович привезли проститься с умершей бабушкой Ниной Катерли.
Собчак опубликовала сообщение о том, что режиссёру Евгении Беркович, которая дожидается суда в СИЗО, позволили проводить в последний путь бабушку и обняться с мамой.
В новости выражается благодарность Евгению Мирнову, Чулпан Хаматовой*, Ивану Урганту за то, что они подписали петицию с просьбой разрешить режиссёру попрощаться с бабушкой, писательницей Ниной Катерли.
"Слава Богу! Хотя бы так", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
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