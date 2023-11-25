Обвинённой в оправдании терроризма режиссёру Евгении Беркович позволили проводить бабашку, писательницу Нину Катерли, в последний путь.
Telegram-канал "Божена" сообщает, что Женю Беркович привезли проститься с бабушкой Ниной Катерли. Ей позволили обняться с мамой Еленой Эфрос. После этого Беркович отправили обратно в СИЗО.
Ранее сообщалось, что Евгений Миронов, Чулпан Хаматова* и Иван Ургант написали петицию с просьбой позводить Беркович проститься с бабушкой.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
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