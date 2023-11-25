Режиссёра Евгению Беркович привезли проститься с бабушкой Ниной Катерли и отправили обратно в СИЗО

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Обвинённой в оправдании терроризма режиссёру Евгении Беркович позволили проводить бабашку, писательницу Нину Катерли, в последний путь.

Фото: Википедия

Telegram-канал "Божена" сообщает, что Женю Беркович привезли проститься с бабушкой Ниной Катерли. Ей позволили обняться с мамой Еленой Эфрос. После этого Беркович отправили обратно в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Евгений Миронов, Чулпан Хаматова* и Иван Ургант написали петицию с просьбой позводить Беркович проститься с бабушкой.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом