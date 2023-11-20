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Евгений Миронов и Иван Ургант призвали отпустить режиссёра Беркович из СИЗО для похорон бабушки

0:56
Общество

Евгений Миронов, Чулпан Хаматова*, Иван Ургант и ряд других известных деятелей культуры подписали письмо с просьбой отпустить режиссёра Женю Беркович из СИЗО.

Евгений Миронов и Иван Ургант призвали отпустить режиссёра Беркович из СИЗО для похорон бабушки
Фото: ВК-аккаунт Евгения Миронова

У обвинённой в оправдании терроризма за постновку пьесы "Финист Ясный Сокол" умерла бабушка — писательница Нина Катерли. Режиссёр сама не раз просила изменить ей меру пресечении, так как на её иждивении находились две бабушки и две приёмные дочери.

Миронов, Хаматова и Ургант в коллективном письме воззвали к милосердию и попросили отпустить Женю Беркович из СИЗО — "хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку".

Ранее сообщалось, что российские врачи поставили свои подписи под письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Александру Сколиченко.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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