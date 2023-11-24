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ВЦИОМ: уровень доверия опрошенных россиян Путину снизился до 78,6%

Общество

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 13 по 19 ноября провели социологический опрос жителей России на тему доверия к руководству страны и политическим партиям.

ВЦИОМ: уровень доверия опрошенных россиян Путину снизился до 78,6%
Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Лидером по популярности неизменно остается президент России Владимир Путин, о доверии к которому заявили 78,6% респондентов. Однако по сравнению с предыдущим опросом, популярность главы государства снизилась на незначительные 0,2 процентных пункта.

"Уровень одобрения деятельности Путина также снизился на 0,3 п. п. и составляет 75,4%", — отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,8% опрошенных (+ 0,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,3% (-0,7 п. п.) опрошенных ВЦИОМ россиян.

Если говорить про уровень доверия россиян к парламентским политическим партиям, то он не слишком высокий.

Так уровень поддержки "Единой России" в ноябре составляет 39,8% (-0,3 п. п.), КПРФ — 9,9% (- 0,2 п. п.), ЛДПР — 8,7% (- 0,7 п. п.), "Справедливой России — За правду" — 4,9% (+0,3 п. п.), "Новых людей" — 4,7% (+0,3 п. п.).

Речь Владимира Путина на саммите G20
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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