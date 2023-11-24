В Подмосковье полиция силой забрала 20-летнего волгоградца в армию

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

20-летний Иван Сердюков из Волгограда приехал на заработки в Подмосковье и остановился в общежитии. Однако утром следующего дня он оказался в рядах армии. Оказалось, что при прибытии молодой человек не встал на воинский учёт по месту пребывания. В результате рейда, проведённого полицией для выявления уклонистов, его доставили в полицейский участок, а затем в распределительный пункт в Балашиху. В течение нескольких дней он не мог связаться с родными.

Фото: Минобороны РФ

Вместе с тем его доставка в полицию и на распределительный пункт была осуществлена принудительно, без проведения необходимого медицинского освидетельствования. Сердюков смог отправить близким последнее сообщение, в котором он уже был одет в военную форму, сообщает портал V1.Ru.

Адвокат Владимир Тригнин сообщил, что это не первый случай подобного рода. Он отметил, что таким образом полиция нарушает права не только самого Сердюкова, но и его будущих сослуживцев.

"Нарушено право на охрану здоровья, причём не только призывников, но и других лиц. К примеру, тех, кто уже служит. Поскольку у призывника может быть не только простуда, но и гораздо более серьёзные инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ или гепатит", — рассказал он.

Служба по контракту в ВС РФ