Блогер Даня Милохин экстренно улетел в Дубай после требования призывать его в армию

Блогер Даня Милохин экстренно улетел в Дубай. В 23:18 он прошёл паспортный контроль в аэропорту Внуково и вылетел в Эмираты экономклассом на рейсе, который отправился в 0:50. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Фото: Openverse

Ранее сообщалось, что этой осенью Милохина ждёт призыв в армию. В Министерство обороны уже уведомление с напоминанием о потенциальном призывнике. В личном деле Милохина не было найдено оснований для отсрочки, несмотря на заявления его отчима о близорукости. Дмитрий Тюленев пояснил, что шансы тиктокера быть призванным в армию крайне низки из-за его зрения, которое составляет минус 6,5 диоптрий, и необходимости носить контактные линзы.

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