Блогер-дальнобойщик Калян86 умер в 36 лет из-за энергетиков

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Умер популярный блогер-дальнобойщик Николай Галенко, известный как Калян86, сообщается на его странице ВКонтакте. СМИ оживлённо гадают о причинах смерти интернет-звезды в столь молодом возрасте — ему ещё не было 37.

Фото: vk.com

Самая популярная версия, сразу подхваченная прессой, — покойный мало спал и пил много энергетиков. Об этом пишет, к примеру, "СтарХит" со ссылкой на неких неназваных друзей Каляна.

С этим согласны далеко не все. "Какую ересь вы несете! — возмущаются в соцсетях. — Не делайте поспешных выводов. Ещё не было вскрытия, только вчера обнаружили тело".

Между тем медики вполне допускают, что блогера могли убить энергетики.

"Регулярная стимуляция организма энергетиками способна истощать организм. Это как лошадь, которую если подстёгивать постоянно, то она в конце концов просто упадёт", — объясняет врач общей практики Екатерина Серебренникова. "Чрезмерное потребление кофе и энергетических напитков — это бич нашего времени", — согласна врач-педиатр Регина Григорьева.

Николай Галенко родился в Боровском, за руль сел в 18 лет. С 2016 года стал снимать и выкладывать видео о своей жизни и работе. Такой контент пришёлся по душе пользователям, и его автор неожиданно даже для самого себя стал популярным — на его канал подписаны более 660 тысяч человек.

До последних дней ролики выходили часто, а потом вдруг перестали. Встревоженные друзья Каляна отправились к нему домой, взломали дверь и нашли его мёртвым.