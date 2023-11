Цены на яйца и помидоры достигли рекордных значений в Волгограде

Цены на яйца в Волгограде снова поднялись за неделю, и теперь десяток стоит чуть более ста рублей, сообщает региональный статистический орган. За прошедшую неделю стоимость яиц в городе выросла на 11,8%. Теперь средний расход на десяток составляет 100 рублей 94 копейки, по данным Волгоградстата.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0