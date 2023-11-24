Цены на яйца и помидоры достигли рекордных значений в Волгограде

Цены на яйца в Волгограде снова поднялись за неделю, и теперь десяток стоит чуть более ста рублей, сообщает региональный статистический орган. За прошедшую неделю стоимость яиц в городе выросла на 11,8%. Теперь средний расход на десяток составляет 100 рублей 94 копейки, по данным Волгоградстата.

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Кроме того, заметно выросли цены на свежие овощи, такие как огурцы (+10,2%), помидоры (+6,1%) и лук (+3,2%). Однако картошка подешевела на 2,3%, а также уменьшились цены на крупы: рис (-1,2%) и гречка (-0,8%).

Ранее было сообщено, что эксперты связывают увеличение стоимости яиц с предновогодней спекуляцией производителей. Влияние на цены также оказали курсы валют, повлиявшие на стоимость кормов, а также сезонные факторы, такие как холод, который сказывается на уровне яйценоскости кур, сообщает novostivolgograda.ru.