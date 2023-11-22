Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга определи певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, но со скандалом, связанным с сжиганием российского паспорта, это не связано.

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Если верить материалам суда, Шарлот отличился сразу же после возвращения в Россию 22 ноября, сообщает ТАСС.

Как следует из материалов судебного заседания, ночь на среду 25-летний артист на набережной Обводного канала, "нецензурно выражался в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан".

Свою вину певец признал, уточняется в материалах заседания. Правда, все это несколько не вяжется с информацией, что Эдика задержали в аэропорту Пулково сразу после прилета. Когда он успел покуролесить на набережной в таком случае, не сообщается.

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