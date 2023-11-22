Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией об обходе блокировок

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Роскомнадзор будет блокировать сайты, на которых публикуются способы обхода блокировок. Такие ресурсы будут попадать в Единый реестр запрещенной информации.

Фото: https://t.me/pravdist

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правовой информации. Документ будет действовать с 1 декабря.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, на которых можно найти информацию о том, как перейти на запрещенные в РФ сайты.

Число заблокированных сайтов в России увеличилось за год на 85%. Так, в первом полугодии по требованию Роскомнадзора было заблокировано или удалено свыше 885 тысяч сайтов с запрещенной информацией.

Ранее мы сообщали о том, что Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ.