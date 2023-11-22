Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России собирается ввести запрет на торговлю акциями зарубежных компаний на льготных условиях. Эта мера может быть принята для того, чтобы предотвратить отток капитала из страны. Также мера поможет укрепить рубль на валютном рынке до 75-80 рублей за доллар.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, постановление находится на этапе рассмотрения. Оно может начать действовать с 1 января следующего года. Отмечается, что после того, как оно вступит в силу покупка ценных бумаг, которые выпускают иностранные организации, на индивидуальном инвестиционном счёте не получится. Уйдёт и льготны налог, поэтому нужно будет оплачивать НДФЛ в полном объёме.

Мера будет ответной на западные санкции. В Минфине считают, что после её введения появится возможность сохранить больше валюты на российских счетах и уменьшить курс до 75-80 рублей за доллар.