В России находится 1,2 млн трудовых мигрантов из Таджикистана

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В России живут и работают 1,2 млн мигрантов-таджиков. Эта цифра была озвучена в материалах Кремля, подготовленных ко встрече президентов РФ и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, которая состоялась 21 ноября.

Фото: migrantplanet.com

Как сообщается в материалах, трудовые мигранты из Таджикистана пользуются в России "значительными преференциями".

"В частности, для таджикистанцев законодательно предусмотрен расширенный срок пребывания на российской территории без постановки на учет (15 дней), а также возможность оформления патента сроком до трех лет", — говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство ТАСС.

Помимо таких трудовых льгот, российское руководство намерено увеличить для таджиков квоту на обучение в вузах РФ.

Сейчас она составляет 900 человек, а в два последующих года будет увеличена до одной тысячи студентов из этой среднеазиатской страны, сотрудничество с которой имеет для РФ, судя по всему, большое значение.

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