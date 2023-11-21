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В России находится 1,2 млн трудовых мигрантов из Таджикистана

1:07
Общество

В России живут и работают 1,2 млн мигрантов-таджиков. Эта цифра была озвучена в материалах Кремля, подготовленных ко встрече президентов РФ и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, которая состоялась 21 ноября.

В России находится 1,2 млн трудовых мигрантов из Таджикистана
Фото: migrantplanet.com

Как сообщается в материалах, трудовые мигранты из Таджикистана пользуются в России "значительными преференциями".

"В частности, для таджикистанцев законодательно предусмотрен расширенный срок пребывания на российской территории без постановки на учет (15 дней), а также возможность оформления патента сроком до трех лет", — говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство ТАСС.

Помимо таких трудовых льгот, российское руководство намерено увеличить для таджиков квоту на обучение в вузах РФ.

Сейчас она составляет 900 человек, а в два последующих года будет увеличена до одной тысячи студентов из этой среднеазиатской страны, сотрудничество с которой имеет для РФ, судя по всему, большое значение.

Зачем президент Таджикистана прилетел в Москву?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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