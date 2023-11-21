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В Самаре студенты массово сдают электронные сигареты для нужд СВО

1:07
Общество

Студенты Военного учебного центра Самарского университета активно участвуют в добровольной акции по сбору элементов электронных сигарет, преимущественно аккумуляторов, для применения в беспилотной авиации. Эти элементы необходимы для систем сброса и других механизмов.

В Самаре студенты массово сдают электронные сигареты для нужд СВО
Фото: openverse.org by Vaping360 is licensed under CC BY 2.0.

Более 700 элементов уже собраны, включая использованные устройства, поскольку они содержат аккумуляторы, способные обеспечить автономную работу механизмов даже при отключении основного источника питания.

Более 80% студентов приняли участие в сборе. Для удобства сбора устройств установлены специальные приёмники, сообщает "Подъём".

Важным аспектом акции является отправка гуманитарной помощи бойцам СВО, включая тёплые вещи, печки, отопители и элементы для электроники и вооружения. Активно привлекая студентов к участию, агитационные материалы подчёркивают, что даже те, кто не курит, могут принести пользу, собрав электронные сигареты для борьбы с западной техникой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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