Студенты Военного учебного центра Самарского университета активно участвуют в добровольной акции по сбору элементов электронных сигарет, преимущественно аккумуляторов, для применения в беспилотной авиации. Эти элементы необходимы для систем сброса и других механизмов.
Более 700 элементов уже собраны, включая использованные устройства, поскольку они содержат аккумуляторы, способные обеспечить автономную работу механизмов даже при отключении основного источника питания.
Более 80% студентов приняли участие в сборе. Для удобства сбора устройств установлены специальные приёмники, сообщает "Подъём".
Важным аспектом акции является отправка гуманитарной помощи бойцам СВО, включая тёплые вещи, печки, отопители и элементы для электроники и вооружения. Активно привлекая студентов к участию, агитационные материалы подчёркивают, что даже те, кто не курит, могут принести пользу, собрав электронные сигареты для борьбы с западной техникой.
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