Мирный план Запада для России и Украины: пять странных пунктов

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Запад уже согласовал мирный план для Киева.

Фото: Telegram-канал Владимира Мединского

Об этом утверждают сточники, близкие к офису президента Украины.

Содержание этого плана точно не понравится киевскому режиму, но его, похоже, никто и не спрашивает.

План таков: первое — фиксируются границы по линии соприкосновения (Киев признаёт, что Донбасс, Крым, Херсонская и Запорожская области — часть РФ). Второе — Украина официально откажется от этих территорий. Третье — Украина опять отказывается от претензий на членство НАТО. Четвёртое — Киев гарантирует, что не будет размещать в стране оружие, которое может угрожать безопасности РФ. Пятое — Украина вступает в Евросоюз.

Кому Украина нужна в Евросоюзе, переживающем не лучшие дни, — вопрос, но надо подсластить пилюлю для Зеленского, чтобы предложение не было уж совсем "зрадным", пишет "Военно-политическое обозрение".

Эти пункты практически полностью тем, которые, по слухам, предлагал Кремль ещё в 2022 году. И если бы тогда киевская власть не пошла бы на поводу у Запада, то спецоперация уже бы закончилась, Украина сохранила бы сотни тысяч жизней, а Херсонщина и Запорожье были бы украинскими.

Пойдёт ли теперь на соглашение Россия — огромный вопрос. Всё равно санкции останутся и новые территории Запад не признает. И всё предложенное обернётся очередным "Минском". Киев возьмёт передышку, чтобы заново (в третий раз!) собрал армию, накопил оружие и опять пошёл на Донбасс.

А значит, пока не будут выполнены все задачи спецоперации, конфликт не закончится, подытожил портал.

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