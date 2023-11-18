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Прилепин рассказал в письме Путину о могуществе ЛГБТ-сообществ в России: это они дают нам слово

1:17
Общество

Писатель Захар Прилепин отреагировал на слова Владимира Путина о том, представители ЛГБТ тоже являются частью общества.

Прилепин рассказал в письме Путину о могуществе ЛГБТ-сообществ в России: это они дают нам слово
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Прилепин опубликовал письмо, одресованное Владимиру Путину со ссылкой на заявление президента РФ о правах представителей ЛГБТ-сообщества в России.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Сложно с Вами поспорить!" — так начал своё послание литератор.

Он отметил, что данная тематика в России выглядит атакующей, а не атакуемой. Писатель обратил внимание на мировую пропаганду новейших гендерных практик.

"Слишком заметная часть эстрады, медиа, театра, кино, иных форм современного искусства и так испытывает непропорционально серьёзное влияние этих групп…. Образно говоря, это не мы даем им слово в нашей культуре. Сплошь и рядом это они дают (или, порой, нет) нам слово", — выразил своё мнение писатель, отметив, что некоторыми московскими театрами руководят люди с ЛГБТ взглядами.

Прилепин рассказал, что данные группы называют традиционные ценности "квасным патриотизмом", "имперским милитаризмом" и "религиозным мракобесием".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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