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Путин заступился за представителей ЛГБТ: эти люди имеют права на то, чтобы показать себя

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Общество

Владимир Путин объяснил, что представители сексуальных меньшинств являются частью общества и имеют права.

Путин заступился за представителей ЛГБТ: эти люди имеют права на то, чтобы показать себя
Фото: kremlin.ru

Президент России выступил с речью на Петербургском международном культурном форуме. В своём выступлени глава РФ затронул тему ЛГБТ-сообществ.

"Они тоже — эти темы и люди — имеют права на то, чтобы показать себя и рассказывать. Потому что они тоже часть общества. Это тоже, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают конкурсы. Но это стремление к равноправию, которое должно быть везде”, — выразил своё мнение российских лидер.

Путин не одобрил, что мерилом успеха на западных конкурсах является принадлежность к нетрадиционной сексуальной культуре.

Ранее Ксения Собчак отметила, что после признания ЛГБТ-сообщества экстремистской организацией придётся запретить некоторых депутатов Госдумы и представителей правительства.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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