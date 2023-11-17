Владимир Путин объяснил, что представители сексуальных меньшинств являются частью общества и имеют права.

Президент России выступил с речью на Петербургском международном культурном форуме. В своём выступлени глава РФ затронул тему ЛГБТ-сообществ.

"Они тоже — эти темы и люди — имеют права на то, чтобы показать себя и рассказывать. Потому что они тоже часть общества. Это тоже, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают конкурсы. Но это стремление к равноправию, которое должно быть везде”, — выразил своё мнение российских лидер.