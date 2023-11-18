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Президент Зеленский заявил, что "украинцы дешевле, а европейцы дороже"

Общество

Украинский президент Владимир Зеленский призывает конгресс США принять помощь Киеву или рискнуть и ещё большей войной.

Президент Зеленский заявил, что "украинцы дешевле, а европейцы дороже"
Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Если Россия убьёт нас всех, они нападут на страны НАТО, а вы отправите своих сыновей и дочерей. И это будет… Извини, но цена будет выше, — так сказал глава Незалежной в интервью программе NBC, которая выйдет в эфир 19 ноября.

Bloomberg подчёркивает, что здесь Зеленский ясно дал понять, что жизни украинцев оцениваются дешевле, а жизни европейцев, намного дороже.

"Курс "Основы торговли людьми от президента Украины", — комментирует ситуацию телеканал "Царьград".

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украина — это жертва геополитики США

Украина взорвала "Северные потоки"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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