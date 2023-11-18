Украинский президент Владимир Зеленский призывает конгресс США принять помощь Киеву или рискнуть и ещё большей войной.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Если Россия убьёт нас всех, они нападут на страны НАТО, а вы отправите своих сыновей и дочерей. И это будет… Извини, но цена будет выше, — так сказал глава Незалежной в интервью программе NBC, которая выйдет в эфир 19 ноября.
Bloomberg подчёркивает, что здесь Зеленский ясно дал понять, что жизни украинцев оцениваются дешевле, а жизни европейцев, намного дороже.
"Курс "Основы торговли людьми от президента Украины", — комментирует ситуацию телеканал "Царьград".
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