Украинский президент Владимир Зеленский призывает конгресс США принять помощь Киеву или рискнуть и ещё большей войной.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Если Россия убьёт нас всех, они нападут на страны НАТО, а вы отправите своих сыновей и дочерей. И это будет… Извини, но цена будет выше, — так сказал глава Незалежной в интервью программе NBC, которая выйдет в эфир 19 ноября.