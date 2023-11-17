Экономист Тихоненок успокоил россиян в связи с блокировкой счетов в Израиле

1:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Блокировка счетов в израильских банках не повлияет на большинство россиян, проживающих там. Они смогут продолжать использовать свои пластиковые карты и управлять своими депозитами. Об этом сообщил глава банковской группы Amond&Smith экономист Иван Тихоненок в беседе с URA. RU.

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Израильские банки начали блокировку счетов россиян, но эти ограничения не затрагивают основные операции, такие как использование карт и управление расчетными счетами для оплаты услуг. Блокировка касается только операций с ценными бумагами, такими как акции, облигации и фонды.

"Все введенные израильскими банками ограничения относятся только к работе с ценными бумагами (инвестиционными счетами). Эта блокировка никак не влияет на использование карт и обычных расчетных счетов, которыми люди пользуются для оплаты товаров и услуг. Открытие или закрытие депозита также остается в их власти. Ситуация в Израиле затрагивает только те активы, которые связаны с ценными бумагами — акциями, облигациями, фондами", — пояснил Иван Тихоненок.

Эксперт также отметил негативную тенденцию, связанную с гражданством.

"Под блокировку попали счета, на которых учитываются инвестиционные бумаги, где так называемый "верхний" европейский депозитарий — Euroclear. В израильской блокировке есть отличительная особенность, которую я оцениваю негативно. Меня настораживает тот факт, что у россиян, чьи инвестиционные счета сейчас заблокированы, есть не только российский, но и израильский паспорт, и он не стал для наших соотечественников тем щитом, который смог бы защитить от проблемы. Банки заблокировали счета по одному единственному принципу: наличие российского паспорта. Наличия другого гражданства их не интересовало вовсе", — подчеркнул эксперт.