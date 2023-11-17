Песков: следующий президент России должен быть таким же, как Путин

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, и уверен в его победе, сообщает в пятницу, 17 ноября, агентство ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, и уверен в его победе, сообщает в пятницу, 17 ноября, агентство ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, трудно говорить, сможет ли следующий глава государства сохранить на своем посту все то, чего достиг нынешний президент, стоящий во главе государство более 20 лет.

"Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", — заявил Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

По мнению пресс-секретаря главы государства, следующий президент России должен быть таким же, как Путин.

"Или другим, но таким же", — ответил он на уточняющий вопрос студентки.

Напомним, выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Пока о начале предвыборной гонки не заявлял ни один из российских политиков, включая ныне действующего главу государства. Политологи ожидают, что Путин сообщит о желании баллотироваться на очередной срок до конца 2023 года.

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