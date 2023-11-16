Дмитрий Савельев: "Появление трудовых привилегий для родителей повысит их социальный статус"

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Согласно недавнему соцопросу более половины россиян поддерживают предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко освободить от уплаты подоходного налога многодетных родителей.

Фото: Из личного архива Дмитрия Савельева by Михаил Периков

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что это решение может стать хорошим шагом для формирование нового образа успешности семей с детьми:

— Если обращаться к общественному мнению, то нужно вспомнить ещё один опрос, который проводится у нас регулярно, — по поводу того, какой возраст самый удачный и неудачный для рождения детей. По статистике, за последние десять лет респонденты стали чаще говорить о том, что решение завести первенца должно опираться не на возраст, а на степень психологической готовности и финансовые возможности семьи.

Финансовая стабильность и профессиональное признание сегодня являются главным фактором успешности человека в обществе. И этот стереотип личной успешности заставляет большинство женщин и мужчин сосредоточиться на карьере в ущерб семье и реализации естественных стремлений продолжения рода. А нужно, чтобы именно наличие ребенка (а в идеале — нескольких) было неотъемлемым фактором личной успешности россиянина. Поэтому закрепление нового стереотипа успешности через материальное поощрение родительства — очень правильный шаг.

Появление трудовых привилегий для родителей, таких как приоритетный приём на работу, сокращённые рабочие дни, более длинный отпуск или, как предложила уважаемая Валентина Ивановна, отмена подоходного налога для многодетных родителей, однозначно улучшит не только материальное состояние семей с детьми, но и повысит их социальный статус.

Тот факт, что больше половины россиян эту идею поддерживают, указывает на желание российского общества пересматривать существующие приоритеты в пользу традиционных семей, которые в России всегда были большими.