Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме рассматривается запрет использования животных в цирках
ВОЗ: одиночество представляет угрозу для здоровья людей во всем мире
В театре "Модерн" сыграют пронзительную историю о любви и надежде, спектакль Юрия Грымова "Человек с глазами Моцарта"
22, 24 и 25 ноября ожидаются сильнейшие магнитные бури на Земле
Уволенный после встречи Урганта со студентами префессор МГИМО работал в КГБ и имеет звание генерал-майора СВР
Украинский военнопленный: потери ВСУ на месте высадки на левом берегу Днепра составили минимум 100 человек
В Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака
Цены на икру упали: оптом дешевле
Newsweek Polska: Киев сегодня может рассчитывать только на счастливый случай, и даже не на один

Дмитрий Савельев: "Появление трудовых привилегий для родителей повысит их социальный статус"

2:02
Общество

Согласно недавнему соцопросу более половины россиян поддерживают предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко освободить от уплаты подоходного налога многодетных родителей.

Дмитрий Савельев: "Появление трудовых привилегий для родителей повысит их социальный статус"
Фото: Из личного архива Дмитрия Савельева by Михаил Периков

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что это решение может стать хорошим шагом для формирование нового образа успешности семей с детьми:

— Если обращаться к общественному мнению, то нужно вспомнить ещё один опрос, который проводится у нас регулярно, — по поводу того, какой возраст самый удачный и неудачный для рождения детей. По статистике, за последние десять лет респонденты стали чаще говорить о том, что решение завести первенца должно опираться не на возраст, а на степень психологической готовности и финансовые возможности семьи.

Финансовая стабильность и профессиональное признание сегодня являются главным фактором успешности человека в обществе. И этот стереотип личной успешности заставляет большинство женщин и мужчин сосредоточиться на карьере в ущерб семье и реализации естественных стремлений продолжения рода. А нужно, чтобы именно наличие ребенка (а в идеале — нескольких) было неотъемлемым фактором личной успешности россиянина. Поэтому закрепление нового стереотипа успешности через материальное поощрение родительства — очень правильный шаг.

Появление трудовых привилегий для родителей, таких как приоритетный приём на работу, сокращённые рабочие дни, более длинный отпуск или, как предложила уважаемая Валентина Ивановна, отмена подоходного налога для многодетных родителей, однозначно улучшит не только материальное состояние семей с детьми, но и повысит их социальный статус.

Тот факт, что больше половины россиян эту идею поддерживают, указывает на желание российского общества пересматривать существующие приоритеты в пользу традиционных семей, которые в России всегда были большими.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Последние материалы
Дмитрий Савельев: "Появление трудовых привилегий для родителей повысит их социальный статус"
В Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака
Цены на икру упали: оптом дешевле
Newsweek Polska: Киев сегодня может рассчитывать только на счастливый случай, и даже не на один
Сотрудница ФСИН Красноярска сняла ролик на песню Инстасамки: "Вещмешок мне муж купил, муж купил"
Оливье подорожал на 45% по сравнению с прошлым годом
Дуэт скрипача Максима Федотова и пианистки Галины Петровой выступит в Московской консерватории
Израиль вводит ограничения: Пугачёва и Макаревич* пострадают от новых финансовых мер
Израиль лишает Пугачеву и Макаревича* средств для существования
Светлана Журова предупредила о возможном развале олимпийского движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников