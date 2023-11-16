Цены на икру упали

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Икру кеты некоторые оптовики продают по цене на 12% ниже, чем в ноябре прошлого года, по 3,5 тысячи рублей за килограмм. Отмечается, что ранее икра непрерывно дорожала с августа 2022 года.

Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Такую динамику цен специалисты объяснили ростом производства икры на фоне увеличения вылова лососевых. С начала года было произведено 21,1 тысячи тонн красной икры, это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост производства отразился и на розничных ценах на красную икру. Стоимость популярного деликатеса в годовом выражении упала на четыре процента, до 6000 рублей за килограмм. При этом спрос на икру в октябре-ноябре в среднем по стране увеличился на 21%. Однако эксперты не исключают, что перед новогодними праздниками цены на красную икру снова вырастут.

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