Главарь этнической ОПГ из Петербурга экстрадирован из Азербайджана в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Главаря малолетней этнической организованной преступной группировки, действующей в Санкт-Петербурге, экстрадировали из Азербайджана в Российскую Федерацию.

Фото: кадр из видео

18-летний Турал Мамедов — так зовут этого "экшнблогера", сбежавший от наказания к себе на историческую родину, ждёт уголовное дело. Вожак "азербайджанской мафии", занимавшейся избиением простых мирных жителей ради видеороликов и последующего заработка за просмотры в мессенджере Telegram, успел убежать в Азербайджан, а пятерых его подельников задержали правоохранительные органы.

Но и у себя на родине скрыться от правосудия ему не удалось — объявленного в международный розыск Мамедова поймали азербайджанские полицейские, пишет "Царьград".

Ранее уже сообщалось, что главарь азербайджанской банды из Петербурга объявлен в международный розыск.

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