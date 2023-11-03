Задержан сбежавший глава "азербайджанской мафии" Турал Мамедов

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

В Азербайджане задержан 18-летний глава ОПГ Турал Мамедов.

Фото: https://news.myseldon.com/

Он успел сбежать из Санкт-Петербурга к себе домой, теперь ожидается его экстрадиция в Россию.

Напомним, в Петербурге группа молодёжи нападала на прохожих, избивала их и выкладывала это в Интернет. Себя называют "азербайджанской мафией".

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. "Хулиганство", после чего было задержано 11 человек. Среди них — самый активный участник банды — Тимур Мухтаров. На допросе он рассказывал, что якобы не хотел участвовать в этом, а просто выкладывал ролики, которые ему присылали товарищи, чтобы поднять актив и заработать.

Сбежавшего Мамедова объявили в международный розыск. После его задержания в Азербайджане РФ направила запрос о его экстрадиции.

Всем участникам ОПГ грозит до 7-ми лет срока.

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