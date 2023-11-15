Стоит ли ждать повышение цен на путевки в 2024 году?

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В последние годы туризм является одной из самых популярных форм отдыха россиян. Каждый год большое количество людей приобретает путевки от российских туроператоров, чтобы насладиться отдыхом на курортах и в гостиницах по всей России.

Фото: g63.ru

Однако эксперты предупреждают, что в 2024 году цены на путевки могут вырасти. Это вызвано рядом факторов, которые оказывают влияние на стоимость отдыха.

“Рост цен может быть обусловлен такими факторами как инфляция, валютный курс и транспортные издержки. Возможно, курорты, расположенные на удалении от цивилизации, требуют больших затрат на транспортировку. Это может сказаться на цене путевок в эти курорты. Также на цену путевок может влиять экономическая ситуация в стране. Если экономика страны укрепляется, население становится более состоятельным и может позволить себе дорогие туристические поездки, то это может привести к росту цен на путевки” - рассказал эксперт по туризму Александр Бандурин.

Цены на путевки могут вырасти в 2024 году, российские туроператоры по-прежнему будут стараться предложить различные акции и скидки, чтобы сделать отдых доступным для наших граждан.

“Насчет того, куда чаще всего сейчас уезжают россияне, можно сказать, что в последние годы популярность получили такие страны, как Турция, Египет, Греция и Испания. Эти страны предлагают разнообразные курорты и достопримечательности, а также обладают благоприятным климатом, что делает их привлекательными для отдыха. Благоприятный валютный курс и доступность путевок также играют свою роль в выборе туристических направлений россиянами” - поделился эксперт.

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