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Астролог Старовойтова рассказала, почему не стоит заключать брак 24 апреля 2024 года

Общество

Дата 24.04.2024 для свадьбы и регистрации брака считается не самой удачной. Согласно словам астролога Натали Старовойтовой, пары, выбравшие этот день, могут столкнуться с множеством ссор и скандалов.

Астролог Старовойтова рассказала, почему не стоит заключать брак 24 апреля 2024 года
Фото: openverse.org by Jeremy Wong is licensed under CC0 1.0.

На данный момент более 200 пар из Москвы уже подали заявления на регистрацию брака на 24 апреля 2024 года. Начальник московского управления ЗАГС Светлана Уханева отмечает, что молодожены часто стараются выбирать красивые даты для свадебного торжества за несколько месяцев до события.

Однако Старовойтова подчеркивает, что выбор даты по подобным критериям не является правильным. Она рекомендует обращаться к элективной астрологии для определения оптимального момента для важных событий.

День 24.04.2024 для свадьбы не лучший вариант, особенно из-за того, что приходится на полнолуние. В этот день Солнце, символизирующее мужчину, будет в оппозиции к Луне, представляющей женщину. Эксперт предупреждает, что жизнь супругов может превратиться в постоянную борьбу, наподобие спортсменов на ринге, как сообщает Москва 24.

Старовойтова добавляет, что в таких браках выживут лишь те, кому постоянные конфликты не составляют проблему или при условии, что один из партнеров подчинится другому.

Пик полнолуния наступит в три часа ночи, что означает, что дневное время 24 апреля 2024 года будет периодом убывающей Луны. Согласно правилам элективной астрологии, начинать важные дела следует на растущей Луне, что делает этот день неподходящим для начинаний.

Несмотря на наличие Луны в Скорпионе, что обещает страсть и эмоциональность в совместной жизни, Старовойтова предупреждает, что не всем подходит такой интенсивный стиль отношений, и под влиянием полнолуния и убывающей Луны эти аспекты могут стать более выраженными.

Хотя лунные сутки "бабочка" могли бы создать легкий и гармоничный день, в целом, из-за неблагоприятных факторов, связанных с полнолунием, ожидать положительного исхода от свадебного торжества в этот день не стоит. Гости могут испытывать стресс, быть недовольными и эмоционально заряженными негативно.

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Подготовка к свадьбе | Свадебные традиции и обряды
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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