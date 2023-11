Дата 24.04.2024 для свадьбы и регистрации брака считается не самой удачной. Согласно словам астролога Натали Старовойтовой, пары, выбравшие этот день, могут столкнуться с множеством ссор и скандалов.

Фото: openverse.org by Jeremy Wong is licensed under CC0 1.0.