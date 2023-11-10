Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины

Врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что с точки зрения физиологии отсутствие секса не оказывает негативного воздействия на женский организм. Эту информацию передает издание "Известия".
Согласно мнению специалиста, при отсутствии интимной жизни важно поддерживать психоэмоциональное равновесие, поскольку именно расстройство этого баланса, а не отсутствие секса, может негативно сказаться на здоровье женщины.
"Для женщины с нормальным сексуальным влечением отсутствие интимной жизни может оказать положительное воздействие, поскольку сексуальная энергия может быть сублимирована в активную деятельность. Эту энергию можно направить в работу, учебу, новые проекты, достижения в спорте, творчество", — цитируют слова врача "Известия".
Фисюк также отметила, что незащищенные половые контакты чаще всего становятся источником проблем со здоровьем, таких как инфекционные заболевания.
"Существует много мифов о положительном влиянии секса на женский организм, таких как улучшение состояния кожи, изменение гормонального фона и предотвращение таких заболеваний, как миома матки, эндометриоз и кисты яичников. Но все эти утверждения — не более чем мифы", — подчеркнула Фисюк.
В случае если у женщины возникают вопросы о влиянии секса на здоровье, врач рекомендует обсудить их со специалистами.
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