Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что с точки зрения физиологии отсутствие секса не оказывает негативного воздействия на женский организм. Эту информацию передает издание "Известия".

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Согласно мнению специалиста, при отсутствии интимной жизни важно поддерживать психоэмоциональное равновесие, поскольку именно расстройство этого баланса, а не отсутствие секса, может негативно сказаться на здоровье женщины.

"Для женщины с нормальным сексуальным влечением отсутствие интимной жизни может оказать положительное воздействие, поскольку сексуальная энергия может быть сублимирована в активную деятельность. Эту энергию можно направить в работу, учебу, новые проекты, достижения в спорте, творчество", — цитируют слова врача "Известия".

Фисюк также отметила, что незащищенные половые контакты чаще всего становятся источником проблем со здоровьем, таких как инфекционные заболевания.

"Существует много мифов о положительном влиянии секса на женский организм, таких как улучшение состояния кожи, изменение гормонального фона и предотвращение таких заболеваний, как миома матки, эндометриоз и кисты яичников. Но все эти утверждения — не более чем мифы", — подчеркнула Фисюк.

В случае если у женщины возникают вопросы о влиянии секса на здоровье, врач рекомендует обсудить их со специалистами.

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