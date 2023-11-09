В Грузии разыскивают пропавшего гражданина России

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с пропажей гражданина России. По неподтвержденным данным он пересек границу с Южной Осетией. Информацию приводит пресс-служба МВД.
Расследование ведется по статье 143-й уголовного кодекса. МВД опросило всех, кто мог быть проинформирован о пропаже гражданина.
Известно, что 12 октября мужчина направился в Гори, а затем в сторону приграничного села Кирбали. По данным, полученным от опрошенного водителя такси, полиция установила, что гражданин России добровольно пересек границу и отправился вглубь Южной Осетии.
МВД не упоминает полного имени пропавшего.
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