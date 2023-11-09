Минпромторг предложил обязать рестораны включать в меню российское вино

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

В Минпромторге РФ предложили включить вина российского производства в винные карты ресторанов, а также других заведений общепита. Такую норму ведомство собирается закрепить на законодательном уровне.

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Как рассказал в четверг, 9 ноября, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов, следует внести изменения в законодательство в этой сфере: в закон о торговле или в закон о виноградарстве. Это нужно для того, чтобы в винных картах заведений российское вино было представлено в обязательно порядке.

"Мы хотим, чтобы в общепите было больше российского вина. Сейчас в винных картах ресторанов крупных в основном городов представленность российского вина выросла почти в три раза. Но этого все равно недостаточно, этого все равно мало", — объяснил свою точку зрения чиновник.

По его мнению, в винной карте вина российского производства следует включить либо со специальными пометками, либо на первые места.

Вертухов также добавил, что продажи вин российского производства растут быстрыми темпами, чем в ритейле. И всё же, их доля на рынке пока недостаточна.

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