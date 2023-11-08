Марков высказался об убийстве депутата ЛНР: "Очередной теракт"

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Политолог Сергей Марков прокомментировал уничтожение депутатата Народного Совета ЛНР.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Марков назвал подрыв автомобиля народного депутата ЛНР "очередным терактом". Он отметил, что Украина уже осуществила сотни терактов на разных территориях, в том числе в центре России. Он уверен, что за терактами стоит США и Великобритания.

"Россия все эти годы ведет себя в стиле Льва Толстого и не отвечает ни украинскому режиму, ни тем более не отвечает США и Британии", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали террористку.

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