Политолог Сергей Марков прокомментировал уничтожение депутатата Народного Совета ЛНР.
Марков назвал подрыв автомобиля народного депутата ЛНР "очередным терактом". Он отметил, что Украина уже осуществила сотни терактов на разных территориях, в том числе в центре России. Он уверен, что за терактами стоит США и Великобритания.
"Россия все эти годы ведет себя в стиле Льва Толстого и не отвечает ни украинскому режиму, ни тем более не отвечает США и Британии", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали террористку.
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