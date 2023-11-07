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Садальский рассказал о преимуществах жизни в СССР

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Общество

Станислав Садальский в День Великой Октябрьской социалистической революции рассказал, как хорошо жилось в Советском союзе.

Садальский рассказал о преимуществах жизни в СССР
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" захватило ностальгическое чувство.

Садальский отметил, что СССР уважали во всём мире.

"Многое делалось для людей, где не было олигархов, но простая учительница за свою зарплату могла съездить отдохнуть на море", — написал заслуженый артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский высказался о ситуации вокруг Аллы Пугачёвой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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