Садальский рассказал о преимуществах жизни в СССР

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Станислав Садальский в День Великой Октябрьской социалистической революции рассказал, как хорошо жилось в Советском союзе.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" захватило ностальгическое чувство.

Садальский отметил, что СССР уважали во всём мире.

"Многое делалось для людей, где не было олигархов, но простая учительница за свою зарплату могла съездить отдохнуть на море", — написал заслуженый артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский высказался о ситуации вокруг Аллы Пугачёвой.

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