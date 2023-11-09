Дистанция и отсутствие близости: 9 причин, почему отношения на расстоянии могут закончиться неудачей

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Когда вторая половинка находится в другом городе или даже стране, отношения на расстоянии могут стать настоящим вызовом. Несмотря на усилия обоих, иногда они могут быть обречены на неудачу. Психологи HerBeauty.co, называют девять ключевых причин, почему такие отношения могут быть тяжёлыми.

Фото: Пресс-служба ЯRUS

Странное общение

Сильное желание поддерживать связь может привести к тому, что вы становитесь слишком предсказуемыми в общении. Однако это может утомить, и, планируя каждое сообщение и звонок, вы лишаете себя спонтанности, как в обычных отношениях.

Изменения и дистанция

Разница в окружающей среде и образе жизни вносит свои коррективы. Ваши миры расходятся, и это нормальное явление для многих пар на расстоянии.

Знакомство с новыми людьми

Знакомство с новыми людьми в реальной жизни влечет за собой определённые риски. Социальная неоднозначность отношений на расстоянии может стать причиной для погружения в новые связи.

Ощущение одиночества

Сообщение и видеозвонки не могут полностью заменить физический контакт и близость. Моменты одиночества могут внести разлад в отношения. Людям нужен тактильный контакт, и его отсутствие может сильно влиять на связь в паре.

Занятость

Занятость каждого из партнёров создает риски потерять контакт друг с другом. Отсутствие общих моментов может привести к угасанию чувств.

Недостаток близости

Физическая близость играет важную роль в близких отношениях. Пары, где люди находятся на расстоянии друг от друга, могут страдать из-за отсутствия этого аспекта.

Необходимость жертв

Долгие и успешные отношения на расстоянии часто требуют существенных жертв, таких как смена места жительства, работы и даже изучение нового языка.

Финансовые трудности

Постоянные поездки и разница в местоположении могут быть дорогими. Это финансовое бремя может создать дополнительные проблемы.

Неясное направление отношений

Отсутствие физической близости и общих моментов может привести к тому, что будет невозможно понять, насколько отношениях счастливые и близкие.

Отношения на расстоянии могут быть сложными, и успешное их развитие требует множества усилий и постоянного общения. Разбираясь с этими причинами, вы можете улучшить шансы на успех в таких отношениях.