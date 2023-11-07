Родившая в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница снялась в шоу "Беременна в 16"

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

16-летняя Олеся из Верхней Пышмы и её 20-летний партнёр стали героями телешоу "Беременна в 16". Часть съёмок проходила в екатеринбургской клинике, но сами эпизоды будут доступны зрителям только в осеннем сезоне 2024 года.

Фото: pxhere.com

Главные герои сообщили, что их будущий ребёнок был долгожданным и тщательно запланированным. Главный врач клиники "Мать и Дитя" Валентина Медведева рассказала E1.RU, что Олеся прошла скрининг и наблюдение во время беременности в Екатеринбурге. Роды прошли в Санкт-Петербурге.

Ребёнок уже родился, он здоров. Мать и младенец уже даже побывали в гостях у медиков в Екатеринбурге.

Съёмки шли очень плавно, почти каждая сцена удавалась с первой попытки. Все эмоции выглядели естественно, за исключением момента, когда Олеся узнала о своей беременности.

Врачи уточнили, что съёмочная группа была небольшой и не мешала рутинной работе клиники, стараясь приспосабливаться к расписанию врачей.

Кроме того, начальные эпизоды, где Олеся только узнает о своей беременности, снимали после родов, чтобы сохранить реалистичность и не скрывать беременный живот.

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БЕРЕМЕННА В 16. РОССИЯ | 8 ВЫПУСК | КАТЯ, ИВАНОВО