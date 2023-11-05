Врачи в Ростове нашли уникальную двойную беременность: гинеколог объяснила причину

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Ростове-на-Дону у женщины обнаружили двойную беременность, которую изначально сложно было диагностировать. На первом этапе врачи по ошибке поставили диагноз внематочной беременности, в результате чего женщина потеряла одного из плодов. Однако на плановом ультразвуковом исследовании нашли второй плод от маточной беременности. В итоге в положенный срок женщина родила здорового мальчика.

Фото: pxhere.com

Опытный медик, профессор кафедры акушерства и гинекологии Карина Сагамонова объяснила, что такая ситуация может возникнуть как при естественном зачатии, так и в рамках программы ЭКО.

"Обычно при естественном зачатии в яичнике развивается один доминантный фолликул. Это "мешочек" из ткани и клеток, в центре которого находится ооцит — будущая яйцеклетка. Двойная беременность возникает в тех случаях, когда созревают два доминантных фолликула — в одном яичнике или даже разных", — рассказала медик в беседе с "КП".

Сагамонова также отметила, что наличие двойной беременности может зависеть от наследственной предрасположенности, и шансы на её развитие возрастают, если в семье женщины уже рождались двойни или тройни.

В случае ЭКО, когда врач переносит и доставляет два эмбриона, один из них может мигрировать в маточную трубу, а другой остаться в полости матки. Однако причины этого процесса пока не изучены полностью.

Двойная беременность обычно сложно диагностировать на ранних стадиях, в особенности из-за её редкости и сложных факторов, таких как анатомические особенности матки, избыточный вес и спаечные процессы органов малого таза. Врачи успешно справляются с диагностированием и лечением даже сложных случаев, стремясь сохранить жизнь и здоровье пациенток.

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