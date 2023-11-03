В Ростове произошёл редкий случай двойной беременности

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Врачи городской больницы №6 в Ростове обнаружили удивительный случай двойной беременности, о чем сообщили представители пресс-службы Минздрава Ростовской области.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

По словам медицинского персонала, в клинику была доставлена 27-летняя пациентка из-за внутриутробного кровотечения, вызванного разрывом маточной трубы, связанного с внематочной беременностью. Пациентке была проведена операция, но маточной беременности не выявили.

Однако, спустя месяц, при плановом осмотре, гинеколог обнаружила нечто удивительное.

Подробнее об этом случае рассказала врач Нина Циркунова:

"Когда женщина пришла на плановый прием, УЗИ показало беременность сроком 4-5 недель, которая, как оказалось, наступила одновременно с внематочной. Это уникальный случай для мира медицины — сочетание маточной и внематочной беременности", — отметила Циркунова, добавив, что подобные события встречаются крайне редко, всего лишь в 0,6 — 4% случаев.

По словам гинеколога, беременность у жительницы Ростова протекала без осложнений, и она успешно родила здорового мальчика в установленный срок.

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