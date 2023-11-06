Глава Совбеза РФ Патрушев: Экономический блицкриг Запада против России провалился

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская экономика выдержала санкционное давление со стороны Запада, соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Фото: kremlin.ru

"Западной цензурой всячески вымарываются сюжеты, связанные с позитивной динамикой развития нашей страны. Англосаксонскими средствами массовой информации намеренно игнорируется тот очевидный факт, что Россия смогла обеспечить свою военную, экономическую и продовольственную безопасность", — заявил Патрушев во время выступления на прошедшем марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

Также секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что России в настоящее время находится в условиях экономического давления. Тем не менее, по словам Патрушева, "Экономический блицкриг в отношении России провалился".

Ранее Николая Патрушева сделал заявление о том, что параллельный импорт способствовал стабилизации ситуации на отечественном рынке после введения крупномасштабных санкций со стороны западных стран. Однако, по мнению главы Совбеза РФ, в настоящее время это приводит к замедлению отечественных разработок.

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