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Патрушев: параллельный импорт тормозит отечественные разработки

1:12
Общество

По мнению Николая Патрушева параллельный импорт способствовал стабилизации ситуации на отечественном рынке после введения крупномасштабных санкций со стороны западных стран. Однако, это приводит к замедлению отечественных разработок.

Патрушев: параллельный импорт тормозит отечественные разработки
Фото: kremlin.ru

"Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта", — отметил секретарь Совбеза, которого цитирует РИА Новости

Продолжение параллельного импорта приводит и к тому, что российские компании предпочитают приобретать уже готовый товар или технологии, без использования огромного научно-технического, которым обладает наша страна.

Напомним, ввоз в оригинальной продукции без разрешения производителя начался в конце марта прошлого года, когда из-за событий на Украине многие крупные западные компании прекратили сотрудничество с Россией. Параллельный импорт идет через ряд стран, среди которых Белоруссия, Казахстан и Турция.

Ранее Николай Патрушев посетовал на сокращение в России числа ученых и разработчиков инновационных продуктов.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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