Патрушев: параллельный импорт тормозит отечественные разработки

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

По мнению Николая Патрушева параллельный импорт способствовал стабилизации ситуации на отечественном рынке после введения крупномасштабных санкций со стороны западных стран. Однако, это приводит к замедлению отечественных разработок.

Фото: kremlin.ru

"Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта", — отметил секретарь Совбеза, которого цитирует РИА Новости

Продолжение параллельного импорта приводит и к тому, что российские компании предпочитают приобретать уже готовый товар или технологии, без использования огромного научно-технического, которым обладает наша страна.

Напомним, ввоз в оригинальной продукции без разрешения производителя начался в конце марта прошлого года, когда из-за событий на Украине многие крупные западные компании прекратили сотрудничество с Россией. Параллельный импорт идет через ряд стран, среди которых Белоруссия, Казахстан и Турция.

Ранее Николай Патрушев посетовал на сокращение в России числа ученых и разработчиков инновационных продуктов.

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