По мнению Николая Патрушева параллельный импорт способствовал стабилизации ситуации на отечественном рынке после введения крупномасштабных санкций со стороны западных стран. Однако, это приводит к замедлению отечественных разработок.
"Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта", — отметил секретарь Совбеза, которого цитирует РИА Новости
Продолжение параллельного импорта приводит и к тому, что российские компании предпочитают приобретать уже готовый товар или технологии, без использования огромного научно-технического, которым обладает наша страна.
Напомним, ввоз в оригинальной продукции без разрешения производителя начался в конце марта прошлого года, когда из-за событий на Украине многие крупные западные компании прекратили сотрудничество с Россией. Параллельный импорт идет через ряд стран, среди которых Белоруссия, Казахстан и Турция.
Ранее Николай Патрушев посетовал на сокращение в России числа ученых и разработчиков инновационных продуктов.
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