Патрушев: сокращение ученых и инженеров задерживает техническое развитие России

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"Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, за последние 20 лет сократилась на четверть", — заявил секретарь Совета Безопасности РФ. Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

На фоне повышения числа студентов, которые обучаются по приоритетным специальностям, отмечается снижение уровня трудоустройства выпускников по специальности.

По его словам, в системе сформировалась диспропорция между спросом на квалифицированные кадры и предложением изнутри самой системы образования.

Также Патрушев указал, что работа по формированию новых перечней востребованных профессий еще не завершена, также в настоящее время актуализируется разработка государственных образовательных стандартов, которые будут соответствовать потребностями экономики РФ.

Секретарь Совбеза считает, что существует проблема недостаточного финансирования исследований ученых — это также создает риски утечки.

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