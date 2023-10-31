"Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, за последние 20 лет сократилась на четверть", — заявил секретарь Совета Безопасности РФ.Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0
На фоне повышения числа студентов, которые обучаются по приоритетным специальностям, отмечается снижение уровня трудоустройства выпускников по специальности.
По его словам, в системе сформировалась диспропорция между спросом на квалифицированные кадры и предложением изнутри самой системы образования.
Также Патрушев указал, что работа по формированию новых перечней востребованных профессий еще не завершена, также в настоящее время актуализируется разработка государственных образовательных стандартов, которые будут соответствовать потребностями экономики РФ.
Секретарь Совбеза считает, что существует проблема недостаточного финансирования исследований ученых — это также создает риски утечки.
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