Суд вынес решение о мере пресечения в отношении блогера Аяза Шабутдинова.
Арестованного блогера, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, суд решил на время следствия поместить в СИЗО на полтора месяца (до середины декабря).
Сообщается, что в деле автора бизнес-курсов обнаружили 8 эпизодов, в которых усматривается состав преступления.
Сам Шабутдинов свою вину не признаёт.
Ранее один из предпринимателей, который приобрёл курс блогера, рассказал, почему ему не потравился тренинг бизнес-коуча.
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