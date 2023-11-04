Суд отправил блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО на полтора месяца

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Суд вынес решение о мере пресечения в отношении блогера Аяза Шабутдинова.

Фото: Личный аккаунт Аяза Шабутдинова Instagram by Аяз Шабутдинов is licensed under https://www.instagram.com/p/CzL19E9Ixrz/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Арестованного блогера, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, суд решил на время следствия поместить в СИЗО на полтора месяца (до середины декабря).

Сообщается, что в деле автора бизнес-курсов обнаружили 8 эпизодов, в которых усматривается состав преступления.

Сам Шабутдинов свою вину не признаёт.

Ранее один из предпринимателей, который приобрёл курс блогера, рассказал, почему ему не потравился тренинг бизнес-коуча.

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