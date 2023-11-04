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Суд отправил блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО на полтора месяца

0:37
Общество

Суд вынес решение о мере пресечения в отношении блогера Аяза Шабутдинова.

Суд отправил блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО на полтора месяца
Фото: Личный аккаунт Аяза Шабутдинова Instagram by Аяз Шабутдинов is licensed under https://www.instagram.com/p/CzL19E9Ixrz/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Арестованного блогера, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, суд решил на время следствия поместить в СИЗО на полтора месяца (до середины декабря).

Сообщается, что в деле автора бизнес-курсов обнаружили 8 эпизодов, в которых усматривается состав преступления. 

Сам Шабутдинов свою вину не признаёт.

Ранее один из предпринимателей, который приобрёл курс блогера, рассказал, почему ему не потравился тренинг бизнес-коуча. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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