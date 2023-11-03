Предприниматель раскритиковал курс по бизнесу задержанного блогера Аяза Шабутдинова

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Бизнесмен, отсудивший у блогера Аяза Шабутдинова 130 тысяч рублей, объяснил, почему считает информационный продукт коуча бесполезным.

Фото: https://ave86sqw5b.cdn.agency/files

32-летний предприниматель Александр рассказал, что потратил на курсы блогера Аяза Шабутдинова 250 тысяч рублей, но остался недоволен.

"Лично мне не понравилось, основаная масса информации — то, что можно найти в открытых источниках. Никаким сверхновым навыкам не учат", — цитирует слова Александра Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Предприниматель отметил, что не считает Шабутдинова, которого задержали в Москве, мошенником, однако не советует покупать курсы коуча.

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