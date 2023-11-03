Депутат Госдумы Шолохов, заявил, что никакое уголовное преследование Пугачевой в России не грозит

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя неожиданное возвращение в Россию Аллы Пугачевой отметил, что перед законом Примадонна чиста.

Фото: Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Свое мнение о возможном привлечении Аллы Пугачевой к уголовной ответственности за антироссийскую деятельность и дискредитацию армии РФ высказал депутат Госдумы Александр Шолохов.

По словам народного избранника, исходя из общедоступной информации, с точки зрения закона претензий к 74-летней певице никаких нет.

Шолохов подчеркнул, что Алла Пугачева гражданка России и пока не совершала никаких противоправных действий, так что может не опасаться за свои права, сообщает Газета. ру

"За что ее можно преследовать? Она кроме того, что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно", - отметил представитель Государственной думы.

Ранее известный военный блогер Юлий Подоляка заявил, что если Пугачева появится на телевизионных экранах — это будет плевок в лица нашим бойцам на передовой.

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Возвращение Пугачевой в Россию