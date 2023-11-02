С развитием знаний о питании выяснилось, что многие утверждения о еде не соответствуют действительности. Несмотря на то, что некоторые традиционные правила все еще актуальны, ряд концепций оказались искаженными. Давайте рассмотрим девять распространенных мифов о еде от экспертов HerBeauty.co, которые требуют пересмотра.
Правильные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, необходимы для хорошего здоровья. Исследования свидетельствуют, что они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Новые исследования показывают, что витамин С не всегда защищает от простуды, если вы не в экстремальных условиях.
Некоторые жиры, такие как мононенасыщенные жиры из авокадо и омега-3 из рыбы, полезны и необходимы для организма.
На самом деле, замороженные фрукты часто более богаты, чем свежие, витаминами и минералами, так как они сохраняются лучше в процессе заморозки.
Включение белых овощей, таких как картофель и лук, в диету полезно, так как они богаты клетчаткой и антиоксидантами.
Листовая зелень также важна для поддержания здоровья глаз.
Этот миф сильно преувеличен. Жевательной резинке требуется столько же времени на переваривание, сколько и другим продуктам.
Недавние исследования показывают, что молоко может не иметь такого влияния на кости, как думалось ранее.
Недавние исследования показывают, что кофе не влияет на рост. Главное — сбалансированное питание.
Итак, чтобы поддерживать здоровое питание, важно разобраться в актуальных данных и пересмотреть устаревшие убеждения о пище.
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