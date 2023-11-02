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Вредные углеводы и витамин С от простуды: девять популярных мифов о питании, которые следует пересмотреть

2:10
Общество » Семья

С развитием знаний о питании выяснилось, что многие утверждения о еде не соответствуют действительности. Несмотря на то, что некоторые традиционные правила все еще актуальны, ряд концепций оказались искаженными. Давайте рассмотрим девять распространенных мифов о еде от экспертов HerBeauty.co, которые требуют пересмотра.

Вредные углеводы и витамин С от простуды: девять популярных мифов о питании, которые следует пересмотреть
Фото: ristorazioneitalianamagazine.it

Все углеводы вредны

Правильные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, необходимы для хорошего здоровья. Исследования свидетельствуют, что они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин С предотвращает простуду

Новые исследования показывают, что витамин С не всегда защищает от простуды, если вы не в экстремальных условиях.

Отсутствие жиров в рационе полезно

Некоторые жиры, такие как мононенасыщенные жиры из авокадо и омега-3 из рыбы, полезны и необходимы для организма.

Замороженные фрукты не полезны

На самом деле, замороженные фрукты часто более богаты, чем свежие, витаминами и минералами, так как они сохраняются лучше в процессе заморозки.

Белых овощей следует избегать

Включение белых овощей, таких как картофель и лук, в диету полезно, так как они богаты клетчаткой и антиоксидантами.

Морковь – единственный продукт для здоровья глаз

Листовая зелень также важна для поддержания здоровья глаз.

Жевательная резинка проходит 7-летний пищеварительный путь

Этот миф сильно преувеличен. Жевательной резинке требуется столько же времени на переваривание, сколько и другим продуктам.

Молоко делает кости крепкими

Недавние исследования показывают, что молоко может не иметь такого влияния на кости, как думалось ранее.

Кофе замедляет рост

Недавние исследования показывают, что кофе не влияет на рост. Главное — сбалансированное питание.

Итак, чтобы поддерживать здоровое питание, важно разобраться в актуальных данных и пересмотреть устаревшие убеждения о пище.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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