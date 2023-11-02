Певица Юлия Чичерина раскритиковала участников группы "Би-2".
Чичерина, которой в конце октября СБУ предъявило обвинение, дала интервью Борису Корчевникову.
Телеведущий поинтересовался у исполнительницы хита "В голову надуло", думала ли она, что музыканты из группы "БИ-2" будут делать и говорить "эти вещи".
Чичерина заявила, что солисты "Би-2" всегда были "ушлыми" и "скользкими" типами.
"Просто, ну, они героями прикидывались, а так — …… обычные. Ну так воспитали, таких артистов, что лишний раз бесплатно пальцем не пошевелю. Таких породило общество", — выразила своё мнение певица.
Чичерина привела в пример артистов старшего поколения — фронтовика Юрия Никулина.
Ранее сообщалось, что солиста группы "Би-2" Егора Бортника* внесли в реестр иноагентов.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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