Певица Юлия Чичерина высказалась о солистах группы "Би-2": героями прикидывались

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Певица Юлия Чичерина раскритиковала участников группы "Би-2".

Фото: ВК-аккаунт группы Би-2

Чичерина, которой в конце октября СБУ предъявило обвинение, дала интервью Борису Корчевникову.

Телеведущий поинтересовался у исполнительницы хита "В голову надуло", думала ли она, что музыканты из группы "БИ-2" будут делать и говорить "эти вещи".

Чичерина заявила, что солисты "Би-2" всегда были "ушлыми" и "скользкими" типами.

"Просто, ну, они героями прикидывались, а так — …… обычные. Ну так воспитали, таких артистов, что лишний раз бесплатно пальцем не пошевелю. Таких породило общество", — выразила своё мнение певица.

Чичерина привела в пример артистов старшего поколения — фронтовика Юрия Никулина.

Ранее сообщалось, что солиста группы "Би-2" Егора Бортника* внесли в реестр иноагентов.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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