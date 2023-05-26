Солист группы "Би-2" Егор Бортник* внесён в реестр иноагентов

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Минюст РФ дополнил реестр иностранных агентов.

Фото: kino.rambler.ru

В пятницу, 26 мая, Минюст внёс в реестр иностранных агентов новые имена. В их число вошёл солит рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Лёва*). Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, буквально несколько дней назад стало известно о том, что концерт группы в Москве не состоится, поскольку музыкантам не удалось получить документы, разрезающие проведение мероприятия.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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