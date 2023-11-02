Путин отозвал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

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Глава государства Владимир Путин в четверг, 2 ноября, подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Фото: kremlin.ru

Российские власти подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года, однако сейчас ситуация кардинально изменилась и Россия испытывает всё большее давление со стороны западных стран.

"Отзыв ратификации стал зеркальным ответом на действия США, которые 23 года не ратифицировали этот документ. Решение принято исключительно в интересах нашей страны и наших граждан" — прокомментировал это событие спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, что в свое время к ДВЗЯИ присоединились 187 государств, Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, КНР, Израиль, до сих пор не подписали этот договор.

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