В России, наряду с «материнским капиталом», может появиться «отцовский»

2:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Предполагается, что "отцовский капитал" будет предоставляться за рождение или усыновление третьего ребенка, его размер составит в 1 млн рублей, а выплачиваться он будет параллельно с материнским.

Об этом говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, который в ближайшее время отправится на рассмотрение в Правительство РФ. Актуальность данного документа продиктована тем, что по мнению экспертов до 2030 года численность населения России может сократиться более чем на 6 млн человек (согласно оценке Росстата на 1 января 2023 года, в России проживает 146 447 424 постоянных жителей).

В докладе упоминается, что в последнее время снова отмечается увеличение процента естественной убыли населения. Количество смертей превосходит количество рождений. Без повышения рождаемости и мер, поощряющих появление в семьях двух и более детей, данную ситуацию вряд ли удастся переломить. Несоразмерность в возрастном составе населения страны и возрастающая убыль чреваты экономическими и социальными проблемами (в частности для пенсионной системы).

Комментируя ситуацию "Известиям", председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко высказал мнение о том, что времени на принятие решения не так много, поскольку количество женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых наибольшая вероятность появления третьего ребенка, тоже уменьшается.

Опыт внедрения материнского капитала показал, что в числе наиболее востребованных способов применения сертификата стало улучшение жилищных условий. Согласно информации, приводившейся Министерством труда и социальной защиты РФ, более половины участников программы решили вложиться в строительство дома, приобретение квартиры или погашение ипотеки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.