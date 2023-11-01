Пивовары Дании из компании "Карлсберг" обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление России.

Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, всё бросили в РФ по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов. И думали, их не тронут. Мы вам — санкции, а украинскому режиму — оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!", — отмечает в своём Telegram-канале экс-президент России.