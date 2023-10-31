Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил, почему российские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях без флага России.
Валуев уверен, что, когда страна воюет, спортсмены не имеют права участвовать в Олимпиаде, отказываясь от российского флага.
Об этом боксёр рассказал в интервью Борису Корчевникову.
Валуев отметил, что участники СВО отдают свои жизни за российский флаг.
"Как ты можешь ради Олимпиады отказаться от собственного флага? Это же Родину продать. Неужели Олимпиада стоит того?" — обратился к коллегам по спорту чемпион.
Депутат Госдумы выразил надежду на то, что спортсмены выберут "сторону света".
Ранее военный корреспондент Александр Сладков призвал отправить Николая Валуева на встречу с украинцами.
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