Сладков предложил послать Валуева и Карелина на встречу с украинцами

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Член российской делегации Валерий Ставицкий был госпитализирован в больницу сразу после нападения украинского нардепа Александра Марковского в Анкаре. Драка произошла в эфире программы "60 минут".

Фото: https://kubansport.krasnodar.ru/upload/iblock/9f5/g2p5wl92q6dtxblzifz1afpf10cexcpj/1.jpg

Военный корреспондент Александр Сладков назвал инцидент "проигранным раундом" и предложил в следующий раз отправить на встречу с украинцами делегацию с другим составом.

По его мнению, с представителями киевского режима должны встретиться депутаты Александр Карелин (борец классического стиля, трёхкратный победитель Олимпийских игр. — Прим. ред.), и Николай Валуев (чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA. — Прим. ред.). Сладков подчеркнул, что они "уговорят" любую делегацию с Украины.

"Не надо испытывать судьбу ни в политике, ни на фронте. Надо бить так, чтоб щепки летели, а не уговаривать дебошира успокоиться, поправляя пенсне на своей же набитой морде", — указал военкор в своём Telegram-канале.

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